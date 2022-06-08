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Нехватку оборудования для российских фармкомпаний опровергли

Минпромторг опроверг нехватку в России хроматографических колонок

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Минпромторг опроверг возможную нехватку оборудования для российских фармацевтических компаний, о которой ранее сообщали СМИ, пишут «Известия».

Речь идет о хроматографических колонках, при помощи которых сложное вещество разделяется на более простые компоненты. Также колонки используются для контроля качества на каждом этапе производства лекарств.

По данным газеты «Коммерсантъ», причина возможного дефицита заключается в прекращении импортных поставок колонок и отсутствии российских аналогов. Попытки наладить поставки через третьи страны привели к удорожанию продукции.

По словам представителей Минпромторга, ведомство не располагает сведениями о недостатке хроматографических колонок на отечественном рынке. В случае реализации такого риска министерство внесет аппарат в список товаров, для которых разрешен параллельный импорт в Россию.

При этом в настоящее время в России налажено производство широкого спектра аналитических приборов для высокоэффективной жидкостной хроматографии, люминесцентного и фотометрического анализа. Им занимается компания «Люмэкс».

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Платон Щукин
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