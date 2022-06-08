Стало известно о нехватке оборудования для фармкомпаний в России

«Ъ»: российским фармкомпаниям стало не хватать контрольного оборудования из-за санкций

Российским фармкомпаниям перестало хватать контрольного оборудования из-за введенных против России санкций. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ». Речь идет о хроматографических колонках, с их помощью сложное вещество разделают на составные компоненты. Также колонки используются для контроля качества на каждом этапе производства.

Аппараты необходимы для создания новых препаратов: иностранные производители либо сократили, либо приостановили поставки, а в России аналогов не производят. Дистрибуторы пытаются завозить продукцию через третьи страны, но это привело к ее удорожанию и задержкам поставок. Как рассказал глава «Активного компонента» Александр Семенов, имеющихся запасов у компании хватит на три-шесть месяцев.

Основные производители хроматографических колонок — американские Agilent Technologies, Waters, Phenomenex, а также немецкие Merck и Macherey-Nagel. В «Аквахроме» говорят, что продолжат поставки, но не через страны Евросоюза, как это было раньше, возможность ввоза через третьи страны пока сохраняется. Также рассматривается возможность закупок китайских аналогов.

В то же время в перспективе могут возникнуть сложности с хроматографами, предупредили дистрибьюторы. В отличие от колонок, аппараты запрещено ввозить в Россию из-за санкций. Так что фармпроизводители не смогут обновить это оборудование, а также лишатся сервисного обслуживания.