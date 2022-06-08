Оценена вероятность объединения Молдавии с Румынией

Политолог Бышок счел маловероятным объединение Молдавии с Румынией в ближайшие годы

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок считает, что объединение Молдавии и Румынии в ближайшие годы маловероятно, несмотря на существующий в молдавском обществе тренд на сближение двух стран. Такую оценку он дал в разговоре с «Лентой.ру».

Молдавское общество разделено на противников и сторонников сближения с Румынией. В последнее время тех, кто выступает за, становится больше, отметил политолог.

«Если посмотреть по социологии, то люди чем более молодые, образованные и городские, то с тем большим интересом они смотрят на Запад, следовательно, на Румынию, чем на Российскую Федерацию. А люди более старшего возраста, которые голосовали за [бывшего президента Молдавии Игоря] Додона, в большей степени смотрят в сторону России. Внутри Молдавии есть два варианта национализма — сугубо молдавский национализм, который предполагает раздельное существование молдаван и румын, и есть объединительный национализм с Румынией», — сказал он.

Глобально говоря, в ближайшие месяцы и годы я не вижу возможности для объединения Румынии и Молдавии, но в целом нет тренда для прихода к власти какой-то пророссийской силы в Молдавии Станислав Бышок кандидат политических наук

Заявление Игоря Додона о подготовке военного и политического присоединения Молдавии к Румынии и размещения на территории страны войск НАТО можно трактовать по-разному, полагает Бышок.

Конкретно сейчас заявление Додона выглядит немного алармистским, но общая прорумынская направленность значительной части молдавских элит — это важный показатель Станислав Бышок кандидат политических наук

«Стремление объединиться с Румынией интерпретируется теми, кто не хочет этого, как продажа суверенитета и уход под внешнее управление. Так считают все критики, а не только Додон, которые хотят оставаться национально самобытными. С другой стороны, те люди, которые выступают за объединение с Румынией, называют это воссоединением. Они говорят, что именно с Румынией Молдавия может обеспечить собственную безопасность. В данном случае безопасность от России», — заключил политолог.

Ранее экс-глава Молдавии Игорь Додон заявил, что президент республики Майя Санду и «ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию». По его словам, «некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо».

«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — написал Додон.

На чем основаны его заявления, политик не уточнил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у Кремля нет детальной информации о готовящемся объединении Молдавии и Румынии.