Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии

Додон заявил о подготовке военного и политического присоединения Молдавии к Румынии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Запад готовит военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, действующий президент Молдавии Майя Санду идет «по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации».

Подобные действия, как отметил Додон, приведут к утрате суверенитета.

Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы «Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность», рассказал он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти поддержат объединение с Румынией только при поддержке подавляющего большинства граждан. В России попытки Молдавии объединиться с соседней Румынией считают безуспешными.

