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Пушков заявил о безуспешных попытках Молдавии объединиться с Румынией

Сенатор Пушков заявил, что в Молдавии безуспешно пытаются объединить страну с Румынией

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что представители властей Молдавии безуспешно пытаются начать процесс объединения страны с соседней Румынией. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Так сенатор Совфеда оценил данные опросов, которые показали, что больше половины жителей бывшей советской республики выступают против отказа от независимости страны.

«Прорумынская элита Молдавии не может добиться хотя бы видимости нужного ей большинства для начала процесса присоединения страны к Румынии», — отметил политик, добавив, что, хотя унионисты смогли склонить на свою сторону некоторую долю населения страны, большинство понимает, что при вхождении Молдавии в состав Румынии, ныне независимое государство превратится в глубокую провинцию другой страны.

Ранее президент республики Майя Санду сообщила, что власти Молдавии примут решение объединиться с Румынией только при условии, что это решение поддержит подавляющее большинство граждан страны. Политик назвала поддержку народа обязательным условием аншлюса, указав, что жители сами должны инициировать этот процесс.

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Марина Совина
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