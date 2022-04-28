Санду назвала условие объединения Молдавии с Румынией

Президент Молдавии Санду назвала поддержку народа условием объединения с Румынией

Власти Молдавии примут решение объединиться с Румынией только при условии, что это решение поддержит подавляющее большинство граждан страны. Об этом заявила президент республики Майя Санду, пишет «Sputnik Молдова».

Политик назвала поддержку народа обязательным условием аншлюса, указав, что жители сами должны инициировать этот процесс.

«Пока народ этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель», — рассказала Санду. По данным из открытых источников, помимо молдавского гражданства, глава государства имеет и румынское.

Ранее президент заверила, что не намерена решать вопрос Приднестровья силовым путем и пообещала воздерживаться от участия страны в любом вооруженном конфликте. При этом она подтвердила готовность противостоять любым провокациям извне.