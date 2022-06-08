Кремль оценил заявление Додона о готовящемся присоединении Молдавии к Румынии

Песков: Москва не обладает информацией о готовящемся присоединении Молдавии к Румынии

В Кремле оценили заявление бывшего президента Молдавии Игоря Додона о готовящемся присоединении республики к Румынии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я бы не сказал, что мы обладаем какой-то информацией детальной на этот счет», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова Додона.

При этом, по словам Пескова, Москве хорошо известно, что в Молдавии есть определенные силы, которые являются «сторонниками поглощения страны со стороны Румынии».

На вопрос, есть ли угроза для российских миротворцев в Приднестровье, если произойдет присоединение Молдавии к Румынии и НАТО, Песков ответил: «Пока не происходит никакого присоединения, поэтому такой вопрос, скорее, риторический».

Ранее Додон заявил, что Запад готовит военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии, президент Майя Санду идет «по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации». Все это, по мнению Додона, приведет к утрате суверенитета. Для подготовки технического объединения необходимо, чтобы «Молдавия продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность», пояснил он.

Сам Додон сейчас находится под домашним арестом. Ему вменяют государственную измену, незаконное обогащение и финансирование политической партии криминальными структурами.