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Белоруссия впервые обошла Германию по поставкам в Россию

Bloomberg: Белоруссия впервые в истории поставила в Россию больше товаров, чем Германия

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

В апреле 2022 года Белоруссия впервые в истории поставила в Россию больше товаров, чем Германия. Об этом сообщает Bloomberg. Белорусский экспорт в страну вырос более чем на 100 процентов в стоимостном выражении.

При этом весь зарубежный импорт в Россию в прошлом месяце мог упасть более чем на 80 процентов год к году, констатировало издание, опираясь на примерную оценку аналитического управления «Открытие Research». По ней общая стоимость ввозимых товаров могла упасть примерно до 5 миллиардов долларов, по сравнению с почти 27 миллиардами годом ранее.

По данным агентства, после введения санкций Россия столкнулась с коллапсом импорта, который подрывает ее экономическое развитие, а попытки перенаправить торговые потоки не могут компенсировать падение. В целом поставки в Россию от стран-партнеров, на долю которых в 2021 году пришлась почти половина импорта, в апреле снизились примерно на 40 процентов в годовом выражении. Причем сократил поставки даже Китай, не присоединившийся к антироссийским санкциям: если в начале года экспорт из КНР оценивался в 7,4 миллиарда долларов, то в апреле он достигал только 3,7 миллиарда долларов.

Ранее Всемирный банк резко ухудшил прогноз по динамике роста ВВП страны на 2022 год, который вместо ожидаемого роста на 2,4 процента снизится, по мнению аналитиков банка, на 8,9 процента. Прогноз на 2023 год также ухудшен: вместо прогнозируемого роста на 1,8 процента ожидается падение на 2 процента. Рост должен начаться в 2024-м: тогда российский ВВП увеличится на 2 процента.

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Платон Щукин
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