Стало известно число пострадавших из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

Две женщины и ребенок пострадали во время обстрела Донецка со стороны украинских войск

В результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали две женщины и ребенок. Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости РИА Новости.

По предварительным данным, речь идет о девочке. Состояние пострадавших не уточняется.

8 июня стало известно, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинские войска обстреляли центр города.

Попадания, в частности, были зафиксированы в центре города, в районе площади Ленина и Дома правительства.