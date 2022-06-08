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Стало известно число пострадавших из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ

Две женщины и ребенок пострадали во время обстрела Донецка со стороны украинских войск

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В результате обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали две женщины и ребенок. Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости РИА Новости.

По предварительным данным, речь идет о девочке. Состояние пострадавших не уточняется.

8 июня стало известно, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинские войска обстреляли центр города.

Попадания, в частности, были зафиксированы в центре города, в районе площади Ленина и Дома правительства.

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Алевтина Запольская
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