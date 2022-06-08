Природное явление разрушило курорт и погубило жизни отдыхающих

The Mirror: из-за схода оползня в Аргентине был разрушен отель, один турист погиб

Один турист погиб и двое пропали в результате произошедшего на курорте в Аргентине природного явления. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, оползень разрушил заднюю часть отельного комплекса Huinid в городе Барилоче, а также первый и второй этажи здания. В результате стихийного бедствия 78-летний отдыхающий из Уругвая Виктор Гонсалес Джованелли (Victor Gonzalez Giovanelli) погиб. Также спасатели до сих пор ищут двух женщин, которые, как сообщается, пропали без вести.

Отмечается, что все постояльцы были эвакуированы из своих номеров, а раненые доставлены в больницу. По данным местных СМИ, оползень задел соседний отель, однако там никто не пострадал.

Ранее в перуанском городе Ретамас на жилой квартал обрушилась лавина. Как сообщили власти города, 60-80 домов и 15-20 людей оказались засыпаны землей, среди пропавших числятся три ребенка. Некоторых застрявших в зданиях спасли соседи, просверлив отверстия в потолке и стенах.