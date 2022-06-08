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Актер Павел Прилучный продал загородный дом

Актер Павел Прилучный продал недвижимость в коттеджном поселке «Трувиль»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский актер Павел Прилучный продал недвижимость в коттеджном поселке «Трувиль» в Московской области. В загородном доме он проживал во время брака с актрисой Агатой Муцениеце. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на слова адвоката.

По словам юриста, фамилию которого издание не стало называть, Прилучный заплатил за коттедж 100 миллионов рублей. Там он проживал с женой и двумя детьми, однако позже пара рассталась. Объект находился в ипотеке. Адвокат отметил, что вырученную от продажи сумму актер потратил на новое жилье.

«Вырученные деньги вкладываются в новый дом в другом районе, поменьше. Вероятно, как раз для новой жены. Прежний коттедж был большой, рассчитан на двоих детей. К тому же в "Трувиле" все было связано с его первой женой Агатой. Может быть, Павел решил начать с чистого листа, вот и продал дом», — объяснил юрист.

В ноябре 2021 года Муцениеце рассказала, что в ходе развода с Прилучным забрала себе квартиру в Москве, а ему оставила загородный дом, который находился в ипотеке. Актриса приобрела квартиру в браке, до переезда она успела сделать ремонт. Позже она рассказала о своем желании приобрести собственный дом.

Нина Ташевская
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