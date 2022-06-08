Кремль прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Песков назвал преждевременным вопрос подготовки встречи президентов Путина и Зеленского

О возможности встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским пока говорить не приходится. Так эту вероятность прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Наша позиция здесь хорошо известна — любая встреча на высшем уровне должна быть результатом переговоров, и она должна быть хорошо подготовлена. Украинская сторона вышла из переговорного цикла, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу», — объяснил представитель Кремля.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал условия для встречи Путина и Зеленского. По его словам, для этого необходимо возобновить переговорный процесс между Россией и Украиной.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).