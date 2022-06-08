Лавров назвал условие для встречи Путина и Зеленского

Лавров заявил о необходимости возобновить переговоры для встречи Путина и Зеленского

Для встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским необходимо возобновить переговорный процесс между странами. Такое условие для встречи двух лидеров назвал глава российского МИД Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе... Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил готовность организовать встречу Путина и Зеленского. Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. Путин заявлял о готовности России к возобновлению диалога с Украиной.

Зеленский неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам с Владимиром Путиным. Готовность к мирному разрешению конфликта он подтвердил 7 июня в интервью газете Financial Times. Любая война, отметил Зеленский, должна заканчиваться за столом переговоров.

Переговоры Лаврова и Чавушоглу прошли 8 июня в Анкаре. Представители иностранных ведомств планировали обсудить кризис с поставками зерна с Украины и возможность обеспечить его вывоз по Черному морю, а также ряд «региональных вопросов».

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