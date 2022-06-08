Названы запрещенные для изменений настройки смартфона

Автор техноблога Мокеев призвал владельцев смартфонов не использовать режим разработчика

Эксперт в сфере IT-технологий, автор и основатель техноблога Pochinka blog Никита Мокеев рассказал, какие настройки смартфона не стоит изменять для его стабильной работы. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Мокеев назвал запрещенные для изменений настройки смартфона и порекомендовал владельцам гаджетов без специальных знаний не использовать режим разработчика и root-права на смартфонах Android. «Это дает доступ к очень узкопрофильным программным вещам. Если пользователь что-то изменит самостоятельно, смартфон может перестать работать совсем или будет работать со сбоями», — призвал он.

Кроме того, удаление или изменение системных файлов и приложений приводит к заражению телефона вредоносной программой и его неработоспособности. Изменение региона на гаджете также может повлечь за собой негативные последствия, поскольку каждая страна обладает собственными стандартами связи.

«Стоит учитывать, что в нашей стране телефон работает в определенном диапазоне сети, существуют определенные стандарты связи, настройки GSM, поэтому, меняя что-то самостоятельно, можно навредить устройству или просто остаться без связи», — отметил специалист.

Эксперт также призвал не отказываться от установки обновлений, которые предлагают разработчики операционной системы и приложений.

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