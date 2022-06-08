В Киеве поддержали усилия по разблокировке украинских портов

Глава МИД Кулеба заявил, что Киев приветствует усилия по разблокировке украинских портов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев приветствует усилия по разблокировке украинских портов, но подчеркнул, что окончательное решение должно полностью учитывать интересы безопасности Украины. Его цитирует РИА Новости.

«Мы ведем разговор о разблокировке портов в первую очередь через ООН, остальные треки усилий мы приветствуем, но при условии, что окончательное решение должно 100 процентов учитывать интересы безопасности Украины», — заявил глава МИД.

Он уточнил, что в обеспечение интересов безопасности Украины входит предоставление «достаточного количества оружия» для защиты береговой линии Одессы, а также поддержка специальной миссии — она будет патрулировать канал, по которому поставляется зерно.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать кризис с поставками украинского зерна в рамках четырехсторонней встречи с представителями Киева, Анкары и ООН. При этом, по его мнению, участие ООН «кроме символизма ничего не добавит».

В мае министр аграрной политики Украины Николай Сольский сообщил, что в портах страны заблокированы 1,5 миллиона тонн зерна. Всего, утверждает он, перед новой уборкой урожая из республики нужно вывезти 20 миллионов тонн.