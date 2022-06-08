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Аналитик объяснил увеличение поставок нефти из России в США при эмбарго

Аналитик Демидов объяснил увеличение поставок нефти из России в США перепродажей из Азии

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Увеличение поставок российской нефти в США при эмбарго может быть связано с ее перепродажей в Азии, предположил в разговоре с «Лентой.ру» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что РФ поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, несмотря на введение там эмбарго на российские энергоресурсы. Он также отметил со ссылкой на данные управления энергетической информации Минэнерго США, что поставки нефти из РФ за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 миллиона до 4,218 миллиона баррелей.

«Я где-то неделю назад смотрел отчет, в котором действительно было указано, что количество нефти, поставляемой в США из России, несмотря на введенное эмбарго, увеличилось. Скорее всего, идет перепродажа. Россия поставляет нефть в Индию, в Азию, и потом происходит перепродажа этой нефти, и в итоге она попадает в США, потому как прямые поставки невозможны», — объяснил рост поставок аналитик.

По мнению Демидова, благодаря перепродаже в Азии нефть из России могут продолжить получать все те страны, которые официально отказались от поставок. «Мы переориентируемся на Азию, будем продавать Азии больше, чем нужно, потому что Азия будет перепродавать туда, куда мы продавали раньше, и мы будем долгое время продавать туда нефть с дисконтом, потому что большие объемы там будут интересны только в том случае, если их можно будет перепродать на Запад», — спрогнозировал он.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из России. Согласно документу, к ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

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Екатерина Смирная
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