Врач назвала пугающие последствия отеков для беременных женщин

Акушер-гинеколог Нина Антипова: отеки ног у беременных могут стать причиной гибели плода

Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог клиники репродукции REMEDI Нина Антипова рассказала об опасности отеков для беременных женщин. Какими пугающими последствиями они могут грозить будущим матерям, врач уточнила в беседе с «Лентой.ру».

Гинеколог обратила внимание, что отеки могут стать причиной осложнений со здоровьем, вплоть до тромбоза и гибели плода. Антипова назвала одной из причин появления отеков у беременных женщин венозно-лимфатическую недостаточность, вызванную перестройкой гормонального фона. Прогестерон, по ее словам, нарушает проницаемость сосудов и приводит к задержке воды в тканях. Жидкости тяжелее всего возвращаться из рук и ног, поэтому они отекают чаще всего, объяснила врач.

«Варикозная болезнь во время беременности может осложниться тромбозом глубоких вен голени и тромбоэмболией легочной артерии, — предупредила Антипова. — К факторам риска тромбозов относят возраст старше 35 лет, курение, ожирение, наследственную предрасположенность. При высоком риске развития тромбозов беременной женщине назначают инъекции антикоагулянтов».

Гинеколог добавила, что во второй половине беременности отеки могут быть одним из симптомов преэклампсии, серьезного осложнения, связанного с нарушением работы плаценты. При возникновении этого опасного состояния резко повышается давление, что грозит как матери, так и ее плоду.

«К последствиям преэклампсии относят инсульт, кому, отслойку плаценты и острую гипоксию плода вплоть до внутриутробной гибели, — привела примеры Антипова. — Риск развития преэклампсии оценивают при помощи скрининга в конце первого триместра беременности. При диагностике высокого риска ее развития возможна профилактика с помощью низких доз ацетилсалициловой кислоты».

По словам врача, третьей причиной отечности во время беременности может быть наличие у женщины хронических заболеваний сердца, сосудов и почек. В таком случае, по ее словам, пациентке необходимо регулярно наблюдаться у профильных специалистов.

«Избавиться от отечности помогает правильное питание. Из рациона рекомендуется исключить острое и соленое, такая пища задерживает жидкость в организме. Хорошим помощником при борьбе с сильно выраженной отечностью во время беременности станут плавание и массаж», — рассказала гинеколог.

При отеках на ногах акушер-гинеколог может порекомендовать обратиться на консультацию к сосудистому хирургу-флебологу и сделать УЗИ вен нижних конечностей, добавила Антипова. В случае необходимости врач назначит ношение компрессионного белья или медикаментозное лечение варикозной болезни вен нижних конечностей, резюмировала эксперт.

Ранее стала известна история четырех подруг, которые дважды забеременели одновременно. Теперь они практически воспитывают детей сообща.