Четыре подруги дважды забеременели одновременно

New York Post: в США четыре подруги забеременели и родили почти одновременно

В США четыре подруги дважды забеременели почти одновременно и родили детей, которые стали лучшими друзьями. Об этом сообщает New York Post.

Одна из женщин, Мэдди Кастеллано, рассказала в TikTok, что несколько лет назад она и три ее подруги узнали о беременности примерно в одно время, а затем родили с разницей в несколько недель. «Здорово, что наши малыши стали приятелями еще в утробе», — полагает она.

На этом совпадения не закончились, и примерно через год все четыре женщины снова оказались в положении. На этот раз они родили с разницей в несколько месяцев. Сейчас отпрыскам Кастеллано и ее подруг по два и три года. Они проводят много времени вместе и отлично ладят.

Ранее сообщалось, что в пожарной части штата Вирджиния, США, трое коллег-пожарных стали отцами в один день, причем их дети появились на свет в одной и той же больнице.