В МИД пообещали ответить Франции на блокировку российских каналов

Захарова заявила, что Россия ответит Франции на блокировку трех российских каналов

Министерство иностранных дел (МИД) России пообещало ответить Франции на блокировку трех российских телеканалов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в среду, 8 июня. Соответствующая трансляция доступна на YouTube.

«Власти Франции в очередной раз не словом, а делом доказывают свою в кавычках уже, к сожалению, беззаветную приверженность идеалам свободы слова и доступа к информации. Очередное подтверждение — досрочное, осуществленное в нарушение даже установленной в самом Евросоюзе процедуры прекращения вещания в этой стране трех российских телеканалов: "Россия Планета", "Россия 24", "ТВ-центр International"», — сказала Захарова.

Ранее журналист Ферас Алмардини рассказал, что МИД России предупредило сотрудников американских изданий о возможных ответных мерах в случае, если Вашингтон не поменяет отношение к работающим в США представителям российских медиа.

Захарова сообщила, что МИД вызовет на встречу руководителей московских представительств американских СМИ, 3 июня. Она подчеркнула, что журналистам будут разъяснены последствия «враждебной линии их правительства».