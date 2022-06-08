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В МИД пообещали ответить Франции на блокировку российских каналов

Захарова заявила, что Россия ответит Франции на блокировку трех российских каналов

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) России пообещало ответить Франции на блокировку трех российских телеканалов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в среду, 8 июня. Соответствующая трансляция доступна на YouTube.

«Власти Франции в очередной раз не словом, а делом доказывают свою в кавычках уже, к сожалению, беззаветную приверженность идеалам свободы слова и доступа к информации. Очередное подтверждение — досрочное, осуществленное в нарушение даже установленной в самом Евросоюзе процедуры прекращения вещания в этой стране трех российских телеканалов: "Россия Планета", "Россия 24", "ТВ-центр International"», — сказала Захарова.

Ранее журналист Ферас Алмардини рассказал, что МИД России предупредило сотрудников американских изданий о возможных ответных мерах в случае, если Вашингтон не поменяет отношение к работающим в США представителям российских медиа.

Захарова сообщила, что МИД вызовет на встречу руководителей московских представительств американских СМИ, 3 июня. Она подчеркнула, что журналистам будут разъяснены последствия «враждебной линии их правительства».

Олег Давыдов
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