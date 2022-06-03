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В ЕС запретят российские телеканалы

ЕС отключит от вещания каналы «Россия-24», «ТВ-Центр» и «РТР-Планета»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Новые санкции Европейского союза (ЕС) предусматривают запрет на вещание на территории Европы ряда российских телеканалов. Об этом стало известно из пресс-релиза, появившегося в пятницу, 3 июня, на сайте Европейского совета.

В публикации говорится, что ЕС планирует отключить от вещания каналы «Россия-24», «ТВ-Центр» и «РТР-Планета». Отмечается, что эти СМИ используются для «распространения дезинформации».

При этом, как уточнили представители ЕС, работники российских каналов смогут продолжить работу на территории Европы, например, они смогут брать интервью и проводить исследования.

2 марта сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание канала Russia Today и радио Sputnik на территории всех стран. Это решение объяснили тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».

Перед этим соцсети Instagram и Facebook (запрещенные в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заблокировали все аккаунты RT в 27 европейских странах.

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Евгения Наумова
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