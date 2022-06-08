В Мосбирже объяснили формирование курса рубля

Представитель Мосбиржи Скабелин назвал нехватку рублей на Западе причиной разницы курса

Директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин рассказал о формировании курса рубля. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Скабелин напомнил, что Московская биржа является центром ликвидности и ценообразования по операциям с рублем. Однако «возникли ограничения с обеих сторон», что привело к разрыву в курсах в марте до 20 рублей. При этом сейчас он составляет около 50 копеек. Эксперт назвал причиной разницы курса рубля его нехватку на Западе.

«Возможность таких расхождений обусловлена тем, что на Западе нет достаточного количества рублей, их просто негде взять, границы закрыты, да и потребностей в рублях особо нет, кроме оплаты за газ. Все рубли хранятся в России, так же как доллары хранятся за границей», — объяснил представитель Мосбиржи.