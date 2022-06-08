Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Всероссийский конкурс народных мастеров пройдет в Курске в июне

В Курске 11 июня пройдет XIII всероссийский конкурс «Русь мастеровая»

Фото: Министерство культуры Российской Федерации

XIII Всероссийский конкурс «Русь мастеровая» пройдет 11 мая в Курске. Как уточняет пресс-служба Минкульта России, крупнейший в стране конкурс народных мастеров соберет в городском Парке железнодорожников порядка 60 ремесленников из 28 регионов страны.

Готовясь к проведению масштабного мероприятия, организаторы подготовили для жителей и гостей города насыщенную программу, включающую мастер-классы, ярмарки и выставки. В Минкульте отметили, что наиболее зрелищным событием станет конкурс «Сила традиций народов России», в ходе которого можно будет понаблюдать за созданием ремесленных изделий.

Рассказывая о подготовке к конкурсу, представители Российского Дома народного творчества подчеркнули, что в этом году желающие посоревноваться в мастерстве прислали 130 заявок, из которых выбрали 60 сильнейших. «За 8 часов каждому предстоит сделать совершенно новое изделие, используя собственные инструменты и материалы. Именно поэтому так важна честная борьба и удивителен результат – рождение новых и часто неожиданных произведений как для самих мастеров, так и для болельщиков и членов жюри», — рассказали организаторы конкурса.

Ранее сообщалось, что в Сочи пройдет международный фестиваль-конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона. Отмечалось, что в этом году фестиваль станет юбилейным — он состоится в городе уже в 55-й раз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны доложило о существенных потерях ВСУ в Донбассе
Приостановку договора о морском промысле между Россией и Японией объяснили
Собчак возмутила кража ее карты отрывающихся «Макдоналдсов» в Москве
Apple обвинили в краже технологий у Xiaomi
Мэттью МакКонахи призвал усилить контроль за оборотом оружия в США
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
Трехлетний россиянин получил ожоги тела из-за муравьиной кислоты
67-летний бывший президент Франции женился на любовнице
Кассирша забрала у клиентов 40 миллионов рублей и сбежала с деньгами через окно
Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 и один Ми-8
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.