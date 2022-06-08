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Разработано быстро определяющее раковые опухоли устройство

Optics Letters: создан эффективно определяющий рак нанофотонный сенсор

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Отечественные ученые разработали устройство, которое представляет собой гибридный нанофотонный сенсор, способное быстро и эффективно определить раковые опухоли, а также оценить эффективность терапии. Выводы исследования опубликованы в Optics Letters.

Команда российских инженеров и медиков из ВШЭ, «Сколтеха», МПГУ и НИТУ «МИСиС» создали систему, которая реагирует на следы раковых клеток через образцы крови с содержанием пузырьков с сигнальными молекулами. Эти пузырьки появляются в результате взаимодействия клеток организма с другими тельцами. Их количество и состав способны изменяться в случае наличия опухоли.

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В дальнейшем специалисты хотят модифицировать разработку: сделать более компактное устройство, которое можно будет использовать за пределами больниц.

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Елена Апазиди
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