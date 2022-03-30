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Разработана способная заменить биопсию технология

Инженеры из Колумбии разработали способный заменить биопсию 3D-микроскоп MediSCAPE

Кадр: Columbia Engineering / YouTube

Команда инженеров из Колумбии разработала технологию, которая может заменить биопсию и гистологию с визуализацией в реальном времени. Исследование было описано в научной статье, опубликованной в Nature Biomedical Engineering.

Для этого ученые создали специальный высокоскоростной 3D-микроскоп MediSCAPE, способный визуализировать изображения тканей, что важно для онкологов и хирургов, работающих с раком. С помощью этого устройства медики смогут сразу исследовать опухоли, без необходимости вырезать кусочки тканей и последующего ожидания результатов.

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Помимо отсутствия необходимости длительного времени ожидания анализов, важным преимуществом разработки является возможность исследования тканей спинного и головного мозга, нервов, глаз и областей лица.

На данный момент уже существуют подобные микроскопы, однако они предоставляют лишь небольшие 2D-изображения, что затрудняет быстрое обследование больших участков ткани и интерпретацию результатов. Кроме того, они требуют введения пациенту флуоресцентного красителя, что также вызывает дополнительные трудности в использовании этого метода.

В октябре 2021 года австралийские ученые из Квинслендского университета создали новый метод выявления рака по слюне человека.

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Елена Апазиди
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