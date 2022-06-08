Роскомнадзор составил протокол в отношении Шульман

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении политолога Екатерины Шульман

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении политолога Екатерины Шульман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за отсутствие маркировки иностранного агента в опубликованных постах. Об этом сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Регулятор составил протокол в отношении Шульман за отсутствие маркировки иноагента в пяти постах в мессенджере Telegram и одном ролике на платформе YouTube, написал Чиков.

«Протокол составлен по части 1 статьи 19.34.1 КоАП. Наказание — штраф в размере 10 тысяч рублей», — уточнил глава «Агоры». Он также сообщил, что соответствующий материал направлен в Мещанский районный суд Москвы.

Минюст России внес Екатерину Шульман в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля. Позже политолог сообщила, что консультируется с юристами по вопросу обжалования решения ведомства. Она заявила, что намерена подать в суд хотя бы для того, чтобы узнать, на каком основании министерство включило ее в реестр.

Ранее стало известно, что Шульман уехала из России в Берлин как стипендиат фонда имени Роберта Боша. Он рассказала, что пробудет в Германии год, а также отметила, что не считает себя политэмигрантом.