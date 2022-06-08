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«Роскосмос» испытал бак для ракеты-носителя «Союз-5»

«Роскосмос» успешно испытал на прочность бак горючего для ракеты-носителя «Союз-5»

Фото: телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» успешно испытали на прочность бак горючего для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

«Специалистами "Роскосмоса" проведены успешные испытания бака горючего для новой ракеты "Союз-5". Они проводились под действием внутреннего давления с приложением испытательной нагрузки к элементам конструкции нижнего днища бака», — говорится в сообщении.

По итогам испытаний специалисты определили значения и распределение напряжений в силовых элементах конструкции, жесткостные характеристики, а также провели их сравнение с расчетными данными.

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«Подтверждена статическая прочность нижней части бака горючего с силовым кольцом стендового блока первой ступени ракеты "Союз-5", предназначенного для проведения холодных и огневых испытаний», — отметили в «Роскосмосе».

В апреле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что на предприятиях госкорпорации начали изготавливать опытные образцы ракеты «Союз-5».

В январе в Научно-производственном объединении (НПО) имени Семена Лавочкина (входит в «Роскосмос») сообщили, что разгонный блок «Фрегат-СБУ» для ракеты «Союз-5» будет готов к запуску в 2025 году.

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Даниил Иринин
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