На театральном фестивале в Тамбове выступят артисты из семи стран

Фонд «Стремление» организует в Тамбове фестиваль русских зарубежных театров

В Тамбове пройдет фестиваль русских зарубежных театров, на котором выступят более 200 артистов из семи стран: Абхазии, Армении, России, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Южной Осетии. Об этом сообщает ТАСС.

Спектакли фестиваля покажут с 16 по 22 июня на сцене драматического театра «Тамбовтеатр». Организатором фестиваля выступает фонд «Стремление» при поддержке Министерства культуры России. Кроме того, в рамках мероприятия состоятся лекции и мастер-классы для руководителей и специалистов учреждений культуры.

Как рассказал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, событие поспособствует развитию профессиональных и культурных связей между странами и популяризует русское театральное искусство.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 11 июня проведут городской книжный фестиваль. Торжественное открытие состоится на главной сцене центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского в 12:00 с участием оркестра «Уралбэнд» под руководством Александра Павлова.