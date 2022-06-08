Боец MMA нокаутировал посетителя ТЦ в Махачкале за поцелуй с девушкой

Боец MMA Шарабутдин Магомедов избил посетителя торгового центра в Махачкале

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шарабутдин Магомедов избил посетителя торгового центра в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В сеть попали кадры с камеры наблюдения, где видно начало конфликта между Магомедовым и посетителем торгового центра. Спортсмена возмутило то, что стоявшая перед ним на эскалаторе пара целовалась. Дождавшись, пока девушка отойдет, он подошел к мужчине и вступил с ним в словесную перепалку, которая переросла в драку.

Магомедов нокаутировал посетителя ТЦ. Как утверждает Mash Gor, затем он направился к посту охраны и попросил удалить запись с камеры наблюдения.

Магомедов — профессиональный боец, известный по выступлениям в AMC Global и промоушене «Наше Дело». На его счету девять побед и ни одного поражения.