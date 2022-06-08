Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Польша
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 2-й тур
Шотландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Армения
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 1. 2-й тур
Вероника Кудерметова
Завтра
11:00 (Мск)
Анна Блинкова
Хертогенбосх (ж)
Швеция
Завтра
21:45 (Мск)
Сербия
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 4. 3-й тур
Спорт

Боец MMA нокаутировал посетителя ТЦ в Махачкале за поцелуй с девушкой

Боец MMA Шарабутдин Магомедов избил посетителя торгового центра в Махачкале

Кадр: Telegram-канал «Mash Gor»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шарабутдин Магомедов избил посетителя торгового центра в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В сеть попали кадры с камеры наблюдения, где видно начало конфликта между Магомедовым и посетителем торгового центра. Спортсмена возмутило то, что стоявшая перед ним на эскалаторе пара целовалась. Дождавшись, пока девушка отойдет, он подошел к мужчине и вступил с ним в словесную перепалку, которая переросла в драку.

Магомедов нокаутировал посетителя ТЦ. Как утверждает Mash Gor, затем он направился к посту охраны и попросил удалить запись с камеры наблюдения.

Магомедов — профессиональный боец, известный по выступлениям в AMC Global и промоушене «Наше Дело». На его счету девять побед и ни одного поражения.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Huawei начала закрывать магазины в России
Пойманный ФСБ россиянин осужден на восемь лет за финансирование террористов
Россияне массово заинтересовались одним видом жилья
Виктория Бекхэм показала фигуру в легинсах и стала объектом насмешек в сети
Россиян предупредили о мошенниках в популярном мессенджере
Сдавшийся британский наемник признал себя виновным в суде ДНР
Боец MMA нокаутировал посетителя ТЦ в Махачкале за поцелуй с девушкой
Солистка группы «Город 312» высказалась о Москве
Россиянам назвали способ бороться со страхом за будущее
Украина оценила запасы зерна в хранилищах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.