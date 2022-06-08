Спектакль «Текст» по роману Глуховского убрали из репертуара Театра Ермоловой

Глуховский заявил, что спектакль «Текст» убрали из репертуара Театра имени Ермоловой

Писатель Дмитрий Глуховский сообщил в своем Telegram-канале, что спектакль «Текст» по его одноименному роману убрали из репертуара Московского драматического театра имени Ермоловой.

«Вчера еще играли его, а после окончания собрали за кулисами артистов и объявили им, что спектакль убирают из репертуара. Быстро реагируют на новости, молодцы!» — написал Глуховский.

Басманный суд Москвы еще 13 мая заочно арестовал писателя по статье о дискредитации армии. В отношению него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России. Писателю вменяют совершение преступления по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Министерство внутренних дел России объявило Глуховского в розыск.

Дмитрий Глуховский известен как автор романа «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Среди других работ писателя — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035» и «Будущее», «Текст» и «Сумерки».