Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Спектакль «Текст» по роману Глуховского убрали из репертуара Театра Ермоловой

Глуховский заявил, что спектакль «Текст» убрали из репертуара Театра имени Ермоловой

Фото: ГБУК «МДТ им. М.Н. Ермоловой»

Писатель Дмитрий Глуховский сообщил в своем Telegram-канале, что спектакль «Текст» по его одноименному роману убрали из репертуара Московского драматического театра имени Ермоловой.

«Вчера еще играли его, а после окончания собрали за кулисами артистов и объявили им, что спектакль убирают из репертуара. Быстро реагируют на новости, молодцы!» — написал Глуховский.

Басманный суд Москвы еще 13 мая заочно арестовал писателя по статье о дискредитации армии. В отношению него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России. Писателю вменяют совершение преступления по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Министерство внутренних дел России объявило Глуховского в розыск.

Дмитрий Глуховский известен как автор романа «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Среди других работ писателя — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035» и «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Влияние Турции на отношения России и Украины оценили
В центре Донецка произошел мощный взрыв
Психолог дала рекомендации по организации детского досуга летом
Чемпионка UFC Шевченко поделилась мнением о Петре Яне
Назван главный пострадавший на Западе от спецоперации на Украине
Садовничий предложил сохранить в России бакалавриат для отдельных направлений
Чайный гриб оказался способен жить в марсианских условиях
Microsoft урежет бизнес в России
Врач рассказала россиянам об опасности кондиционеров для здоровья
Выступление «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме отменили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.