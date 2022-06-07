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Писателя Глуховского заочно арестовали за дискредитацию армии

Писателя Дмитрия Глуховского заочно арестовали 13 мая по статье о дискредитации ВС России

Фото: Доминик Бутен / ТАСС

Басманный суд Москвы еще 13 мая заочно арестовал писателя Дмитрия Глуховского по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношению него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Писателю вменяют совершение преступления по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Ранее Министерство внутренних дел России объявило Глуховского в розыск.

Дмитрий Глуховский известен как автор романа «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Первая версия романа из 13 глав была опубликована в интернете в 2003 году, каждая глава сопровождалась саундтреком. В 2005 году книга была издана в печатной версии. Роман снискал коммерческий успех, по его мотивам была создана видеоигра «Metro 2033» для Xbox 360 и PC. Среди других работ Глуховского — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035» и «Будущее», «Текст» и «Сумерки».

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Елизавета Новикова
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