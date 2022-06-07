На писателя Глуховского завели дело о дискредитации армии

МВД объявило писателя Дмитрия Глуховского в розыск по статье о дискредитации ВС России

В отношении писателя Дмитрия Глуховского возбудили дело за фейки о действиях российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник.

По его словам, писателю вменяют совершение преступления по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Отмечается, что дело завели еще в мае.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило Глуховского в розыск.

Дмитрий Глуховский известен как автор романа «Метро 2033» о Москве, пережившей ядерный взрыв. Первая версия романа из 13 глав была опубликована в интернете в 2003 году, каждая глава сопровождалась саундтреком. В 2005 году книга была издана в печатной версии. Роман снискал коммерческий успех, по его мотивам была создана видеоигра «Metro 2033» для Xbox 360 и PC. Среди других работ Глуховского — «Метро 2034», «Пост», «Метро 2035» и «Будущее», «Текст» и «Сумерки».