США нашли способ отказаться от российского урана

Bloomberg: США хотят выделить $4,3 млрд на покупку местного урана взамен российского

Администрация президента США Джо Байдена нашла способ снизить зависимость страны от российского урана и старается протолкнуть инициативу в Конгрессе. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источника, Минэнерго США разработало план по закупке обогащенного урана напрямую у американских производителей на сумму 4,3 миллиарда долларов вместо российского импорта. Отмечается, что после выдвижения такого предложения акции урановых компаний начали расти.

Предложенный способ отказаться от российского урана должен получить еще одобрение конгрессменов. Чиновники в сфере энергетики опасаются, что любое прекращение поставок урана может привести к перебоям в работе коммерческих ядерных реакторов. С другой стороны, инициатива создаст в США государственного покупателя, что может простимулировать внутренний рынок. Однако, как утверждает агентство, США будет сложно запустить отечественную урановую промышленность, так как в стране осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению — завод в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd.

В середине марта сенаторы от Республиканской партии США внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий ввести запрет на импорт в страну урана из России в связи с военными действиями на Украине. В начале июня Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России, в который вошли постепенный отказ от российских нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по морю.