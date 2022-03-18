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В США предложили запретить импорт урана из России

Республиканцы внесли законопроект о запрете импорта в США российского урана

Фото: Reuters

Сенаторы от Республиканской партии США внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий ввести запрет на импорт в страну урана из России в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление одного из авторов документа — члена сената от штата Вайоминг Джона Баррассо.

«Настало время навсегда исключить все российские энергоресурсы с американского рынка​​​», — заявил сенатор, подчеркнув, что запрет на импорт российских нефти, газа и угля является «важным шагом, однако он не может стать последним».

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По его мнению, запрет на импорт российского урана не только лишит Россию необходимых для ведения боевых действий средств, но и придаст стимул развитию производства урана в США.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, проголосовав за лишение их статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат​​​. Эта мера позволит США устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией (ВТО).

До этого аналогичное решение приняли в Великобритании. Москве и Минску будет отказано в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов экспорта. Кроме того, Лондон прекращает все экспортные операции в связи с проведением военной операции на Украине.

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Марина Совина
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