США одобрили приостановку нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией

Конгресс США одобрил приостановку «нормальных торговых отношений» с РФ и Белоруссией

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, проголосовав за лишение их статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые приводит ТАСС.

В поддержку инициативы высказались 424 конгрессмена, восемь выступили против. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат​​​.

Эта мера позволит США устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией (ВТО).

Ранее аналогичное решение приняли в Великобритании. Москве и Минску будет отказано в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов экспорта. Кроме того, Лондон прекращает все экспортные операции в связи с проведением военной операции на Украине.