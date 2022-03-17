США одобрили приостановку нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, проголосовав за лишение их статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые приводит ТАСС.
В поддержку инициативы высказались 424 конгрессмена, восемь выступили против. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат.
Эта мера позволит США устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией (ВТО).
Ранее аналогичное решение приняли в Великобритании. Москве и Минску будет отказано в доступе к тарифу наибольшего благоприятствования для сотен видов экспорта. Кроме того, Лондон прекращает все экспортные операции в связи с проведением военной операции на Украине.