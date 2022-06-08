Компьютеры Apple получат защиту от USB-флешек

TechCrunch: компьютеры Mac получат защиту от неизвестных устройств

Apple добавит защиту от подключения неизвестных USB-аксессуаров к компьютерам. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Журналисты медиа изучили новую операционную систему для компьютеров Mac и выяснили, что macOS Ventura будет автоматически блокировать неизвестные USB-устройства. При подключении флеш-накопителя или внешнего жесткого диска появится уведомление — пользователь должен будет разрешить или запретить использование конкретного USB-аксессуара.

По словам специалистов, таким образом компания намерена дополнительно защитить компьютер от вирусов, которые могут быть доставлены с помощью внешних накопителей и прочих устройств. Новая функция macOS по принципу действия напоминает ограниченный режим в iOS, который предотвращает доступ несанкционированных аксессуаров и кабелей к данным пользователей iPhone.

В Apple объяснили, что новое ограничение не распространяется на кабели для зарядки, фирменные USB-концентраторы и внешние дисплеи. Также система не будет реагировать на подключение аксессуаров, которые владелец Mac использовал до обновления до новой версии macOS. Новый режим будет активирован по умолчанию.

Apple представила iOS 16, macOS Ventura и новые версии других операционных систем 6 июня. Бета-версии ОС стали доступны сразу после анонса, публичные версии появятся до конца года.