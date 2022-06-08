Захарова назвала воспитательным процессом США срыв визита Лаврова в Сербию

Захарова заявила, что срыв визита Лаврова в Сербию являлся воспитательным процессом США

Срыв визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию является воспитательным процессом со стороны США в отношении Белграда. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает издание Novosti.rs.

Дипломат оценила слова официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, призвавшего сербское правительство сфокусироваться на присоединении к Европейскому союзу. Политик добавил, что Вашингтон считает отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор самолету Лаврова их суверенным решением и демонстрацией коллективной решимости Европы привлечь Россию к ответу за военную операцию на Украине.

Захарова назвала пещерным методом действия западных стран, перекрывших небо для российской дипмиссии. «Ситуация с отказом в полетах касается не нас, а их. Они [европейцы] просто пытаются показать единство в рядах каким-то странным, действительно пещерным методом», — указала она.

Представитель МИД подчеркнула, что блокировать международные контакты России невозможно и напомнила о визитах делегации во главе с Лавровым в страны Ближнего Востока и Азии.

Ранее глава российского МИД назвал немыслимым решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропустить его самолет в Сербию. Он также отметил, что, отказав в пролете его самолета, страны ЕС и НАТО лишили Белград права на осуществление независимой внешней политики.