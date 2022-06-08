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Захарова оценила слова Зеленского о переговорах с Путиным

Представитель МИД Захарова назвала планом слова Зеленского о переговорах с Путиным

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Все слова, звучащие от официальных лиц Киева, нужно перепроверять и выверять. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат оценила слова президента Украины Владимира Зеленского о его готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Захарова назвала их фразой из методички, разработанной «натовскими структурами». «Это явно кем-то написанные тексты, кем-то написанный план», — указала она.

Ранее Зеленский в разговоре с Financial Times заявил о готовности к ведению переговоров лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. При этом украинский лидер отметил, что «победа должна быть достигнута на поле боя». Зеленский заявил, что возвращение контроля над потерянными после 24 февраля территориями стало бы «серьезной временной победой» для Украины, однако конечной целью является установление суверенитета над всей территорией страны.

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Виктория Кондратьева
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