Российские военные атаковали ракетами бронетанковый завод в районе Харькова

Минобороны заявило о поражении ракетами бронетанкового завода ВСУ в районе Харькова

Российские войска атаковали высокоточными ракетами бронетанковый завод Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Харькова. Об этом сообщил в среду, 8 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в цехах завода производился ремонт и восстановление украинской бронетехники, в том числе танков.

Конашенков добавил, что ракетами воздушного базирования также были поражены 13 районов с техникой и живой силой противника, два пункта управления, а также батарея реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе Харькова. Кроме того, в Харьковской области было уничтожено хранилище с топливом и четыре склада с боеприпасами и вооружением ВСУ.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 3488 единиц военной автомобильной спецтехники, 1822 орудия полевой артиллерии и миномета, 489 установок РСЗО, 3459 бронемашин, 335 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1150 беспилотников, 130 вертолетов и 192 самолета ВСУ.