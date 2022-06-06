Минобороны заявило об уничтожении производственных корпусов украинского завода

Минобороны доложило о ликвидации корпусов кузнечно-механического завода на окраине Лозовой

Воздушно-космические силы (ВКС) России ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожили производственные корпуса украинского кузнечно-механического завода. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ликвидированные корпуса предприятия располагались на окраине города Лозовая в Харьковской области. Они предназначались для восстановления и ремонта бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Конашенков также доложил об уничтожении четырех пунктов управления ВСУ высокоточными ракетами воздушного базирования. Ими были также ликвидировано 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.

Накануне оборонное ведомство сообщило о сбитом украинском истребителе МиГ-29. Самолет был уничтожен в ходе воздушного боя под городом Славянск в Донецкой народной республике.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 5 июня глава государства пригрозил Киеву ударами по новым объектам в случае, если западные страны поставят на Украину дальнобойные ракеты.