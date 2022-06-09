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Супруги отказались от современных технологий и воссоздали быт 1930-х годов

Daily Mail: супруги из Сомерсета отказались от технологий и ведут жизнь, как в 1930-е годы

Фото: Unsplash

58-летняя Лиза Флетчер и ее 55-летний муж Нил из британского графства Сомерсет воссоздали в своем доме быт 1930-х годов и отказались от всех современных технологий. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Лизы Флетчер, она всегда мечтала вести образ жизни, который был принят в 1930-е годы. Вместе с мужем она обустроила дом в винтажном стиле, купив настоящую бытовую технику, предметы декора, старинную мебель в комиссионных магазинах или через интернет.

Флетчеры носят настоящую одежду 1930-х годов, используют стационарный телефон вместо мобильного, готовят на эмалированной плите Jackson grey 1929 года выпуска, хранят продукты в холодильнике Westinghouse 1935 года и смотрят только черно-белые фильмы по старинному телевизору. Супруги практически не пользуются банковскими картами и онлайн-платежами, отдавая предпочтение наличным.

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Пока Нил на работе, Лиза остается дома, готовит и убирает, причем предпочитает стирать вручную и сушить традиционным способом, а не в стиральной и сушильной машинах. Каждую неделю семья устраивает традиционный воскресный ужин с домашней едой без каких-либо полуфабрикатов. У пары нет детей, и они не планируют возвращаться к современной жизни.

Ранее пользовательница Reddit рассказала о странной свадебной традиции, принятой в семье ее жениха. Согласно ее посту, планы будущего мужа так ее напугали, что она пригрозила отменить свадьбу.

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Рузанна Акмалтдинова
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