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В США перечислили преимущества «неудержимого» танка Abrams

В 19FortyFive перечислили преимущества «неудержимого» танка Abrams

Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI / Globallookpress.com

Американский M1 Abrams остается одним из самых тяжелых серийных танков. В США перечислили особенности боевой машины. Из-за своих преимуществ танк кажется «неудержимым», пишет обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.

Отмечается, что базовую версию Abrams представили в 1980 году. Машина относится к третьему поколению. Особенностью этих танков является композитная броня и системы управления огнем, которые позволяют поражать цели на дальности до 2000 метров.

Танк получил комбинированную броню Chobham, конструкция которой засекречена. Известно, что Chobham представляет собой керамические пластины в металлическом каркасе, который соединяют с опорной плитой и несколькими эластичными слоями. Комбинированная броня обеспечивает повышенную стойкость к кумулятивной струе.

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Также к преимуществам танка отнесли огневую мощь. Abrams получил снаряды M829A3 и современную систему управления огнем (СУО). При наведении орудия на цель система учитывает несколько параметров, включая дальность, атмосферное давление, температуру воздуха и нагрев ствола.

Касс отметил подвижность танка с газотурбинным двигателем Honeywell AGT1500. Силовая установка мощностью 1500 лошадиных сил позволяет танку развивать скорость до 72 километров в час.

Ранее в публикации 19FortyFive рассказали о танке XM1202. Перспективная машина могла заменить Abrams, но проект закрыли в 2009 году.

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Даниил Иринин
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