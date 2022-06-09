Дерматологи назвали причины появления прыщей на теле

Дерматолог Папри Саркар назвала гормональный сбой причиной появления прыщей на лице и теле

Американские дерматологи Папри Саркар и Сью Ви назвали основные причины появления высыпаний на теле. Интервью со специалистками публикует издание Bustle.

Саркар рассказала, что прыщи на теле и лице образуются из-за гормонального сбоя. «Во время полового созревания, беременности или менструального цикла повышается уровень определенных гормонов, и сальные железы становятся более активными», — уточнила она и добавила, что чаще всего акне распространяется на груди, спине, ягодицах и плечах.

Кроме того, медик заявила, что часто на формирование высыпаний влияют забитые поры. «Они могут закупориться без отшелушивания или из-за комедогенных продуктов — лосьонов, шампуней или духов на масляной основе», — пояснила эксперт.

По словам Саркар, людям, склонным к акне, лучше отказаться от облегающей одежды, а также изделий из синтетических тканей. «Особенно это актуально для жаркой погоды, поскольку в пропитанных потом вещах легко размножаются бактерии, из-за которых возникают воспаления», — объяснила специалистка.

В то же время Ви обратила внимание читателей на другие факторы, провоцирующие проблемы с кожей. Среди них она выделила стресс, генетику и неправильную диету. В частности, доктор посоветовала не употреблять в пищу продукты с высоким гликемическим индексом: макароны, рис, хлеб, фрукты и различные сладости.

В заключение собеседницы издания дали несколько рекомендаций по избавлению от прыщей. В первую очередь необходимо заменять влажную одежду на сухую и чистую, скрабировать кожу средствами с кислотами, а также очищать тело антибактериальным мылом. «Не забывайте вовремя менять простыни», — добавили врачи.

Ранее доктор Мегха Шарма из Индии назвал продукты для борьбы с прыщами. В список попали зелень, фрукты желтого и красного цвета, помидоры, черника, кешью, рыба и тыквенные семечки. Помимо этого, Шарма также включил в перечень фасоль, горох, чечевицу и коричневый рис.