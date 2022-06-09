Берег Украины усилили американскими «Гарпунами»

Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ усилят береговую линию обороны комплексами Harpoon

Береговая линия обороны Украины усилена с помощью американских противокорабельных ракет (ПКР) Harpoon («Гарпун»). Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников, его цитирует РИА Новости.

«Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" (береговой ракетный комплекс — прим. "Ленты.ру") уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии», — заявил Резников.

В Пентагоне сообщали, что порядка двадцати украинских военных учатся применять противокорабельные ракеты Harpoon (ПКР «Гарпун»). США помогают в их освоении. О том, что Дания предоставит Украине старые противокорабельные ракеты «Гарпун», стало известно 25 мая. Отмечалось, что Копенгаген передаст Киеву ПКР RGM-84A Harpoon Block I, полученные от Вашингтона в 1990-х годах и снятые с вооружения в 2003-м.

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал, что ПКР «Гарпун», которые Дания передает Украине, могут угрожать Черноморскому флоту (ЧФ) России. Однако, по его мнению, риски можно минимизировать, создав надежные зоны противовоздушной и противоракетной обороны.