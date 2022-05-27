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В России рассказали об угрозе для ЧФ от передаваемых Украине «Гарпунов»

«Известия»: передаваемые Украине ракеты «Гарпун» будет угрозой для ЧФ России

Фото: U.S. Navy

Противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon («Гарпун»), которые Дания передает Украине, могут угрожать Черноморскому флоту (ЧФ) России. Об этом в колонке для «Известий» рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Будет ли получение Украиной датских или других современных ПКР угрозой для Черноморского флота России? Да, будет, любое оружие — это угроза для противника. Однако при грамотной организации боевого порядка корабельного соединения, создании надежной зоны противовоздушной и противоракетной обороны, ведении всех видов разведки ракетную угрозу со стороны противника можно минимизировать», — уверен автор.

По его словам, у ЧФ имеются фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» проекта 11356, на борту которых установлен зенитный комплекс «Штиль-1», и ракета Х-35. «Все это оставляет мало надежды Украине на успешное использование датских береговых комплексов», — пишет эксперт.

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По мнению Болтенкова, украинская сторона может получить Harpoon, произведенные не менее 40 лет назад.

В мае The Drive допустило, что Украина в рамках военной помощи примет от Дании ПКР Harpoon Block I, полученные от Вашингтона в 1990-х годах и снятые с вооружения в 2003-м.

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Иван Потапов
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