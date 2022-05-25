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Украина получит от Дании старые «Гарпуны»

The Drive: Украина получит от Дании снятые с вооружения ПРК «Гарпун»

Фото: Wikipedia

Украина в рамках военной помощи получит от Дании старые противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon («Гарпун»), пишет The Drive.

Издание допускает, что Копенгаген передаст Киеву ПКР RGM-84A Harpoon Block I, полученные от Вашингтона в 1990-х годах и снятые с вооружения в 2003-м. В публикации отмечается, что эти ракеты имеют активную радиолокационную головку самонаведения, в связи с чем требуют загоризонтного целеуказания.

The Drive заключает, что датские Harpoon никаких преимуществ Украине в ходе спецоперации по защите Донбасса не предоставят. Издание напоминает, что по ракетному арсеналу Россия в Черном море превосходит все страны НАТО в этом регионе.

В мае глава Пентагона США Ллойд Остин во время брифинга заявил, что власти Дании решили передать Украине противокорабельные ракеты «Гарпун» и пусковые установки для них.

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Иван Потапов
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