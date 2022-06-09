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Путин назвал срок наступления лучшей жизни в России

Президент Путин заявил, что через 10 лет Россия будет жить лучше

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Через 10 лет Россия будет жить лучше. Такой срок назвал президент страны Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, передает ТАСС.

Глава государства назвал демографию первой задачей и отметил, что граждан России «должно быть больше и они должны быть здоровы».

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что на долю современной России выпало «укреплять и возвращать». Он напомнил, что Петр I возвращал и укреплял территории. Когда российский император заложил Санкт-Петербург, никто из стран Европы не признавал данную территорию за Россию, ее признавали за Швецию, уточнил глава государства.

Кроме того, Путин рассказал, что на Западе страну пытаются обвинить в рекордной инфляции, однако в действительности она тут «ни при чем».

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Сергей Истомин
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