Путин назвал срок наступления лучшей жизни в России

Президент Путин заявил, что через 10 лет Россия будет жить лучше

Через 10 лет Россия будет жить лучше. Такой срок назвал президент страны Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, передает ТАСС.

Глава государства назвал демографию первой задачей и отметил, что граждан России «должно быть больше и они должны быть здоровы».

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что на долю современной России выпало «укреплять и возвращать». Он напомнил, что Петр I возвращал и укреплял территории. Когда российский император заложил Санкт-Петербург, никто из стран Европы не признавал данную территорию за Россию, ее признавали за Швецию, уточнил глава государства.

Кроме того, Путин рассказал, что на Западе страну пытаются обвинить в рекордной инфляции, однако в действительности она тут «ни при чем».