Минобороны заявило о сбитом украинском Су-25

Минобороны заявило, что российские ПВО сбили украинский Су-25 в районе ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ) самолет Су-25 в районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 9 июня, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что цель была поражена около населенного пункта Мазановка. Кроме того, российские ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников и перехватили украинскую баллистическую ракету «Точка-У».

Всего, по словам представителя военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотников и 336 зенитных ракетных комплексов противника.

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. Депутат Госдумы от Чечни, Герой России Адам Делимханов выразил надежду на то, что она завершится к концу 2022 года.

Ранее 9 июня Минобороны России показало на видео, как ночью реактивные системы залпового огня «Ураган» наносят удары по позициям ВСУ.