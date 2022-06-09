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Российские космонавты попробуют установить рекорд

Российские космонавты попробуют запустить сразу десять спутников

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Российские космонавты попробуют установить рекорд по числу спутников, запущенных во время выхода в открытый космос. Об этом сообщает ТАСС.

По словам космонавта Олега Артемьева, в настоящее время запланирован запуск сначала шести космических аппаратов, а потом — еще четырех. Также рассматривается возможность запуска сразу десяти спутников.

Агентство отмечает, что речь идет о восьми наноспутниках ЮЗГУ-55 № 5-12 и двух космических аппаратах «Циолковский-Рязань» №1 и №2, находящихся на Международной космической станции (МКС).

В июне ракета «Союз-2.1а» с надписью «Донбасс» и грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур к МКС. На борту «Прогресса МС-20» находились, в частности, четыре сверхмалых космических аппарата формата CubeSat — «Циолковский-Рязань» № 1-2 и «ЮЗГУ-55» № 11-12, — разработанных в Рязанском радиотехническом государственном университете и Юго-Западном государственном университете.

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Иван Потапов
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