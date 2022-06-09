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В России начали первые испытания вакцины от COVID-19 на детях

Гинцбург заявил, что в рамках исследований вакцину от COVID-19 ввели пяти детям до 11 лет

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России первым пяти детям в возрасте от девяти до 11 лет ввели вакцину от COVID-19 в рамках клинических исследований. О начале испытаний рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, участникам исследований ввели десятую часть от одной дозы вакцины для взрослых. «Никаких существенных и аномальных реакций на введение вакцины не было», — отметил академик.

Гинцбург добавил, что в ближайшее время препарат получат еще 11 детей.

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Проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 с участием детей было одобрено Минздравом России 24 января. Предполагается, что в исследованиях примут участие 2,2 тысячи добровольцев. К 31 декабря 2023 года планируется завершить третью фазу исследований.

В мае Гинцбург рассказал, что в России начали испытывать на добровольцах новую вакцину против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. Он отметил, что никаких негативных реакций у участников исследований не выявили.

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Константин Лысяков
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