Минздрав одобрил клинические испытания российской вакцины от COVID-19 для детей

Центр имени Гамалеи получил от Минздрава России разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 для детей. Это следует из данных государственного реестра разрешений на исследования лекарственных препаратов.

По данным реестра, в исследовании должны принять участие 2200 добровольцев. Проведение I-III фаз исследований планируется завершить 31 декабря 2023 года.

Уточняется, что три фазы исследований пройдут на базе Морозовской детской больницы, детской больницы имени Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.

