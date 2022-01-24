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Минздрав одобрил клинические испытания российской вакцины от COVID-19 для детей

Минздрав разрешил центру Гамалеи проводить испытания детской вакцины от COVID-19

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Центр имени Гамалеи получил от Минздрава России разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 для детей. Это следует из данных государственного реестра разрешений на исследования лекарственных препаратов.

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По данным реестра, в исследовании должны принять участие 2200 добровольцев. Проведение I-III фаз исследований планируется завершить 31 декабря 2023 года.

Уточняется, что три фазы исследований пройдут на базе Морозовской детской больницы, детской больницы имени Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.

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Анастасия Шейкина
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